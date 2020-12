Silvester - Deutschland startete ruhiger ins neue Jahr

Verkauf von Feuerwerk verboten

"Willkommen 2021": Auch Deutschland ist ins neue Jahr gestartet. Wegen der Corona-Pandemie war der Jahreswechsel vielerorts deutlich ruhiger als sonst. In Berlin waren Böller deutlich zu hören, obwohl der Verkauf von Feuerwerk verboten war. Laut Polizei verlief der Abend bisher ungewohnt ruhig. Die größte Silvesterfeier Deutschlands und das Feuerwerk am Brandenburger Tor waren abgesagt worden. Private Feiern waren in Deutschland wegen des Virus nur in kleinem Rahmen erlaubt.

Das ZDF strahlte seine traditionelle Silvestershow vom Brandenburger Tor live, aber ohne Publikum vor Ort aus. Fernsehzuschauer konnten sich bewerben, um über Video in der Sendung eingeblendet zu werden. Im Showprogramm traten Álvaro Soler, Vicky Leandros und Jürgen Drews mit Tochter Joelina auf. Um Mitternacht erklang Beethovens Neunte.