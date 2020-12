Silvester - Frankreich begrüßt 2021 mit Musikshow statt Feuerwerk

Jean Michel Jarre und David Guetta boten Onlineevents

Während das berühmte Pariser Feuerwerk in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie entfallen musste, sind Frankreichs Elektro-Liebhaber an diesem Silvester auf ihre Kosten gekommen. Gleich zwei Größen inszenierten Online-Shows vor der Kulisse von Pariser Wahrzeichen. Elektropop-Pionier Jean Michel Jarre (72) läutete das neue Jahr in einem virtuellen Notre-Dame ein. Star-DJ David Guetta (53) beglückte seine Fans mit einer aufgezeichneten Musikshow vor dem Louvre.

An diesem Jahreswechsel gilt in Frankreich eine Ausgangssperre zwischen 20.00 und 6.00 Uhr. Mehr als 100.000 Einsatzkräfte kontrollierten unter anderem die Einhaltung der Hygieneregeln. Im privaten Raum durften sich nur wenige Menschen treffen - laut Regierungsempfehlung maximal sechs Erwachsene. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, brannten am Silvesterabend in Straßburg erneut einige Autos. Es kam demnach zu einzelnen Festnahmen.