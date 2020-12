Silvester - Griechen trotzen Corona mit mehr Feuerwerk denn je

Mehr Pyrotechnik wegen Ausgangsverboten

In Griechenland wurde der Jahreswechsel landesweit mit riesigen Feuerwerken gefeiert - es wurde weitaus mehr geböllert als zuvor. Griechische Medien berichteten von "einer der spektakulärsten pyrotechnischen Shows aller Zeiten". Feuerwerk zu Silvester ist in Griechenland längst nicht so üblich wie in Österreich. Traditionell spielen die Griechen in der Neujahrsnacht Karten.

Weil dieses Jahr aber Corona-Ausgangsverbot herrschte, überboten sich Städte, Gemeinden und Stadtteile in Sachen Pyrotechnik. Vor allem im Großraum Athen und in Piräus stiegen gewaltige Feuerwerke in den Himmel, die die Menschen von Balkonen und Dachterrassen aus verfolgten.

Das Staatsfernsehen (ERT) stimmte die Menschen mit der Hoffnung auf ein Ende der Pandemie auf das neue Jahr ein: Es zeigte einen emotional geladenen Kurzfilm über einen jungen Mann und eine junge Frau, die gemeinsam die Straßen ihrer menschenleeren Stadt zurück erobern. Dazu ertönte die Musik des weltweit bekannten griechischen Musikers und Komponisten Mikis Theodorakis zum Film "Schöne Stadt" (griechisch: Omorfi Poli). "Zusammen werden wir es schaffen", sagte der Athener Bürgermeister Kostas Bakogiannis im Staatsfernsehen.