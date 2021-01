Silvester-Krawalle - Sicherheitsgipfel in Wien-Favoriten am Dienstag

Treffen von Polizei, Stadt und Bezirk sowie Sozialeinrichtungen

Nach den Randalen in der Silvesternacht in Favoriten wird nun bei einem Sicherheitsgipfel über die Situation im zehnten Wiener Gemeindebezirk beraten. Das Treffen findet am kommenden Dienstag statt, wie die Polizei der APA am Freitag auf Anfrage mitteilte. Polizeipräsident Gerhard Pürstl hatte das Gespräch angekündigt, um über die Lage zu diskutieren. An dem Gipfel nehmen neben der Exekutive auch Vertreter der Stadt und des Bezirks sowie von Sozialeinrichtungen teil.

Nähere Details zu dem offiziell als "Sicherheitsgespräch" bezeichneten Treffen gab es vorerst nicht. Laut APA-Informationen soll der Gipfel am frühen Nachmittag über die Bühne gehen. Die Krawalle am Reumannplatz hatten massive Sachbeschädigungen und einen Großeinsatz der Polizei zur Folge. Ein 21-jähriger Syrer war noch an Ort und Stelle festgenommen worden. Er soll versucht haben, mit einem Mistkübel als Rammbock in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Ein zwei Jahre jüngerer Landsmann wurde unter dem Verdacht der Mittäterschaft inhaftiert. Zuletzt sind auch zwei weitere Personen, ein 18- sowie ein 21-jähriger Österreicher, festgenommen worden.

Aktuell lässt die Landespolizeidirektion Wien rechtlich prüfen, ob nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes die Installierung einer mobilen oder auch stationären Videoüberwachung in dem Bereich möglich ist. Auch wurde von der Polizei versichert, dass mit erhöhter Präsenz in Favoriten patrouilliert werde. Der Bezirk hatte nach den Vorfällen mehr Exekutiv-Planstellen gefordert.