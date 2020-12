Silvester - Lasershow am höchsten Gebäude der Welt in Dubai

Neujahrsfeierlichkeiten heuer weitgehend ohne Zuschauer

Mit einem farbenprächtigen Feuerwerk samt Lasershow am höchsten Gebäude der Welt hat Dubai das neue Jahr begrüßt. Nach dem traditionellen digitalen Countdown an der angestrahlten Fassade des 828 Meter hohen Burj Khalifa in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wurde die Skyline um Mitternacht in einem Rausch von Farben erhellt.

Mit den Worten "Einsatz", "Mut" und "Solidarität" sowie "Danke an unsere Helden" wurde zuvor in einer Lasershow all denen gedankt, die sich 2020 in der medizinischen Pflege und auch sonst im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingesetzt haben.

Die gesamte Show dauerte rund acht Minuten. Sonst verfolgen mehr als eine Million Zuschauer vor Ort das Spektakel. Dieses Jahr konnten nur vereinzelt Zuschauer auf reservierten Plätzen in umliegenden Restaurants dabei sein.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, galten in der gesamten Stadt strenge Schutzmaßnahmen. Neben Zugangsbeschränkungen waren auch Wärmebildkameras im Einsatz und Ordner, die darauf achteten, dass Touristen und Anrainer Abstandsregeln einhielten. Bei Verstößen drohten auch am frisch angebrochenen Neujahrstag noch hohe Geldstrafen. Das wirkte offenbar: In der Live-Übertragung im Internet glich die sonst gedrängt volle Flaniermeile einem Geisterort.

Auch in der Hauptstadt Abu Dhabi wurde das neue Jahr mit einem pompösen Feuerwerk entlang der Strandpromenade zelebriert.