Silvesterbaby bei Circus Krone - Direktorin brachte Kind zur Welt

Jana Mandana Lacey-Krone freut sich über zweiten Sohn

Die Direktorin des deutschken Circus Krone, Jana Mandana Lacey-Krone, hat am Silvesterabend ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht. "Wir sind sehr dankbar und überglücklich, unseren Nachwuchs gesund und wohlauf in unsere Arme schließen zu dürfen", teilte ihr Mann Martin Lacey am Freitagabend mit. Der ältere Bruder Alexis (12) wird mit den Worten zitiert: "Nichts ist schöner als im Circus aufzuwachsen." Sein kleiner Bruder bekam den Namen Charles Martin.

Auf seiner Internetseite veröffentlichte der bekannte Zirkus ein Schwarz-Weiß-Foto des Babys. In der Mitteilung heißt es: "2020 war für uns, wie für viele unserer Mitmenschen, mit großen Herausforderungen und Erschwernissen behaftet – kein Jahres-Abschluss könnte jedoch schöner sein als die Geburt eines Kindes." Wegen der Corona-Pandemie ist der Circus Krone derzeit geschlossen.