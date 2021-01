Silvesterfeier in Wien-Simmering endete mit Messerstich und Festnahme

26-Jähriger stach Lebensgefährten seiner Mutter ins Bein

Ein Messerstich während einer Silvesterfeier in einer Wohnung in Wien-Simmering hat am Freitag gegen 4.00 Uhr zu einer Festnahme eines 26-Jährigen geführt. Beim Opfer handelt es sich um den Lebensgefährten seiner Mutter. Der durch den Stich ins Bein leicht verletzte 48-Jährige begab sich zu einer Polizeiinspektion, um den Vorfall zu melden. Der Verdächtige wurde von der Exekutive anschließend an seiner Wohnadresse festgenommen und war geständig.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, dürften die Männer in Streit geraten sein, da dem 26-Jährigen die Beziehung des Opfers zu seiner Mutter zu missfallen schien. Während des Disputs griff sich der Verdächtige ein Küchenmesser und stach zu. Auch seine Mutter attackierte der Mann und stieß sie zu Boden. Nachdem der 48-Jährige die Tat in der Hauffgasse bei der Polizei gemeldet hatte, wurde er von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Gegen seinen Widersacher wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.