Konnte man bisher nur mit großem Aufwand herstellen - Kompakte Messgeräte zum Nachweis verschiedenster Moleküle damit möglich

Eine vergleichsweise simple Methode zur Erzeugung intensiver Infrarot-Laserpulse haben Forscher der Technischen Universität (TU) Wien und der Harvard University entwickelt. Mit dieser Art Laserstrahlung, die man bisher nur mit großem Aufwand herstellen konnte, lassen sich Detektoren für verschiedenste Moleküle bauen. Die Arbeit der Wissenschafter erschien im Fachjournal "Nature Communications".

Die Forscher um Benedikt Schwarz und Johannes Hillbrand vom Institut für Festkörperelektronik der TU Wien nutzen für ihre Methode sogenannte Quantenkaskadenlaser. Diese bestehen aus maßgeschneiderten Halbleiterschichten im Nanometerbereich. Durch die Abfolge der Schichten kann man Eigenschaften des Lasers gezielt steuern, etwa die Wellenlänge des emittierten Lichts.

"Unsere Quantenkaskadenlaser liefern nicht nur eine einzige Lichtfarbe, sondern eine ganze Reihe verschiedener Frequenzen", erklärte Schwarz in einer Aussendung. Dabei sind die Frequenzen sehr regelmäßig mit immer gleichen Abständen dazwischen angeordnet - wie die Zähne eines Kamms, weshalb die Wissenschafter von einem "Frequenzkamm" sprechen.

Entscheidend ist aber nicht nur, welche Frequenzen der Quantenkaskadenlaser abstrahlt, sondern auch mit welcher Phase die jeweiligen Lichtwellen schwingen. Mit Hilfe eines winzigen Modulators im Laser, an den eine elektrische Wechselspannung angelegt wird, können unterschiedliche Lichtschwingungen im Laser angeregt werden.

Mit der richtigen Einstellung "schwingen die unterschiedlichen Frequenzen unseres Frequenzkamms alle genau im gleichen Takt", so Schwarz. Dadurch können diese Frequenzen zu kurzen, intensiven Laserpulsen zusammengefügt werden - und zwar mehr als zwölf Milliarden mal pro Sekunde.

Dieses Maß an Kontrolle über kurze Infrarot-Laserpulse war den Forschern zufolge bisher mit Halbleiterlasern nicht möglich. Die Methode hat darüber hinaus den Vorteil, dass sie miniaturisierbar ist. "Man könnte daraus kompakte Messgeräte bauen, die mit diesen speziellen Laserstrahlen beispielsweise nach ganz bestimmten Molekülen in einer Gasprobe suchen", so Schwarz.

