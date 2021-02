Singapore Airlines nimmt Boeing- und Airbus-Jets erst Jahre später ab

Neue Airline in Indien zieht Airbus Boeing vor Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat sich Insidern zufolge in Indien einen größeren Auftrag gesichert und damit US-Erzrivalen Boeing ausgestochen. Die neue gemeinsame Fluggesellschaft von Singapore Airlines und Tata Sons für den indischen Markt werde ihre Passagiere in Airbus-Maschinen befördern, sagten in die Entscheidung eingeweihte Personen am Donnerstag.