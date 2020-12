Situation in Südostasien durch Klimawandel und Corona sehr angespannt

Verein Care berichtet aus Vietnam und von den Philippinen - Viele Taifune mit Sturmfluten nehmen der Bevölkerung den Lebensraum - Gewalt an Frauen und Kindern steigt

Aufgrund der fortschreitenden globalen Erwärmung, zahlreicher Taifune und der Covid-19-Pandemie ist die aktuelle Lage in Südostasien laut der Hilfsorganisation Care sehr ernstzunehmen. Vor allem ausländische Arbeiter, Frauen und Kinder seien von den Folgen betroffen, da die Arbeitslosigkeit und gewalttätige Übergriffe ansteigen würden. Denn gerade in einem Lockdown seien die vulnerablen Gruppen eingesperrt, hieß es bei einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag.

"Die Philippinen haben derzeit verschiedene Krisen zu bewältigen", erzählte Mary Joy Gonzales, Projektmanagerin von Care auf den Philippinen. Mehrere Taifune innerhalb weniger Wochen trafen auf die Inseln, was mit stetigen Überflutungen verbunden ist. Da die Zahl der Unwetter in den vergangenen Jahren stetig angewachsen ist, war sich Gonzales sicher: "Wir befürchten, dass die Situation aufgrund des voranschreitenden Klimawandels immer schlimmer wird".

Da das Land nun auch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen habe, würden schwierige Zeiten auf die Menschen zukommen. Für infizierte Personen gäbe es zu wenige Evakuierungszentren und selbst dort bestehe das Risiko, dass man sich untereinander anstecke. Des Weiteren seien Lockdowns gerade für Frauen und Kinder eine Gefahr. "Die Gewalt gegen vulnerable Gruppen ist in den ersten Wochen des Lockdowns deutlich angestiegen", sagte Gonzales und nannte dies "eine Pandemie in einer Pandemie".

Ähnlich sehe die Situation in Vietnam aus. "Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Unterstützung vor Ort auch wirklich ankommt und sinnvoll ist", erklärte Le Kim Dung, Länderdirektorin von Care in Vietnam. Mit starken Regenfällen würden aktuell viele Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Und auch hier steigen die Extremwetterereignisse. "Vietnam ist mit am stärksten vom Klimawandel betroffen", erklärte Dung.

Rund 13 Millionen Arbeiter hätten aktuell mit "ökonomischen Schocks" zu tun, würden also viel weniger oder gar kein Einkommen haben. Da davon viele Migranten betroffen seien, würde ein Kreislauf angestoßen werden. Denn die Menschen könnten kein Geld in ihre Heimat schicken und die Familien dort würden noch mehr verarmen. Doch nicht nur hier müsse gehandelt werden, auch Frauen müssten mehr Beachtung in der Gesellschaft finden.

In der Arbeit gegen die globale Erwärmung sieht Dong dennoch Erfolge in Vietnam. Nun sei es die Aufgabe von Care, die Ressourcen richtig zu verteilen und mehr nationale und internationale Aufmerksamkeit einzufordern. Denn: "Die Arbeit hört nicht mit der Dokumentation auf", sagte Dong. Besonders wichtig sei es, die regionalen Bewohner mit in Entscheidungen einzubeziehen. Denn diese würden am besten wissen, wer was am meisten benötigt. Dies gelte auch auf den Philippinen: "Die Stimmen der Communitys müssen bei der Entscheidungsfindung gehört werden", betonte Gonzales.