Sizilianischer Anti-Mafia-Richter wird am 9. Mai seliggesprochen

In der Stadt seiner Ermordung

Der 1990 von der Mafia ermordete Richter Rosario Livatino wird am 9. Mai in der Kathedrale der sizilianischen Stadt Agrigent seliggesprochen. Die Seligsprechung erfolgt am Jahrestag des Besuchs von Johannes Paul II. (1978-2005) in der sizilianischen Tempelstadt im Jahr 1993, teilte der Erzbischof von Agrigent, Francesco Montenegro, am Freitag mit.

Der damals 37-jährige Livatino war am 21. September 1990 bei Agrigent von vier Killern der Stidda, einer Mafia-ähnlichen Organisation in Südsizilien, erschossen worden. Er geriet in eine tödliche Autobahnfalle eines Mafia-Killerkommandos. Den Prozess für seine mögliche Seligsprechung eröffnete der Bischof von Agrigent bereits 1993.

Papst Johannes Paul II. hatte bei seinem Besuch auf Sizilien 1993 den jungen Juristen als einen "Märtyrer für die Gerechtigkeit" bezeichnet. Er hatte auch Livatinos Eltern privat getroffen. In Italien machten in den 1990er Jahren junge Staatsanwälte mit ihrem Kampf gegen das organisierte Verbrechen als "giudici ragazzini" (etwa: Richterjungs) von sich reden.