Janine Flock war primär mit ihrer Fahrt in Lauf eins bis Kurve 11 zufrieden. "Dort wollte ich es im zweiten dann unbedingt besser machen, was mich aber in der 12 und 13 in Schwierigkeiten gebracht hat", sagte sie. Sofort wurden bei ihr Erinnerungen an einen neulich erlittenen Trainingssturz wach. "Da sieht man einfach, wie herausfordernd diese Bahn ist." Besonders froh stimmten die Heeressportlerin ihre guten Startzeiten: "Die harte Athletik-Arbeit hat sich ausgezahlt."