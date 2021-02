Skeleton: Flock als Halbzeit-15. ohne Chance auf WM-Medaille

Guggenberger zur Skeleton-Halbzeit Vierter Beflügelt von Rodel-Silber seiner Freundin Nina Reithmayer ist der Tiroler Matthias Guggenberger im olympischen Skeleton-Bewerb selbst in den Kreis der Medaillenanwärter vorgestoßen. Der 25-Jährige rangiert nach zwei der vier Läufe im Eiskanal in Whistler mit 0,86 Sekunden Rückstand an der vierten Stelle, nur zwei Hundertstel vom dritten Rang entfernt.