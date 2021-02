Janine Flock und Florian Auer haben bei der Skeleton-WM in Altenberg im Mixed-Teambewerb Platz sechs erreicht. Auf die Medaillenränge fehlten dem österreichischen Duo am Samstag nach zwei Läufen mehr als 1,4 Sekunden. Der Titel in der nicht-olympischen Disziplin ging an die Deutschen Tina Hermann/Christopher Grotheer, die auch schon beide Einzelkonkurrenzen gewonnen hatten. Medaillenhoffnung Flock war am Freitag nur 16. geworden, Auer hatte Rang neun belegt.