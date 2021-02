Skeleton: Flock in Altenberg bloß WM-16. - Titel erneut an Hermann

Lölling fixierte vor Nikitina deutschen Doppelsieg

Die Tirolerin Janine Flock hat die Skeleton-WM in Altenberg lediglich auf Rang 16 abgeschlossen. Nach Halbzeitrang 15 markierte die 31-jährige Gesamtweltcupsiegerin am Freitag in den Läufen drei und vier die Plätze 13 und 12, was ihr in Summe einen Rückstand von 4,07 Sek. einbrachte. Der Titel ging an Titelverteidigerin Tina Hermann 0,11 Sek. vor ihrer deutschen Landsfrau Jacqueline Lölling sowie 1,68 Sek. und der russischen Europameisterin Jelena Nikitina.