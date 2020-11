Skeletonpilotin Janine Flock geht in Sigulda nach ihrem überlegenen Auftaktsieg als Favoritin in das zweite Weltcup-Rennen. "Ich fühle mich nicht als Gejagte", meinte die Tirolerin trotz ihres eindrucksvollen Erfolges im lettischen Eiskanal vor einer Woche. "Das letzte Rennen war ein Statement, eine Momentaufnahme, ein Beweis, dass wir am richtigen Weg sind. Aber an diesem Freitag startet ein neues Rennen", betonte die 31-Jährige.