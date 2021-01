Skeleton: Janine Flock in Winterberg um neuntes EM-Edelmetall

Dreifache Europameisterin mit drei Saisonsiegen zur EM

In Winterberg im Sauerland, das zuletzt für mehr Ausflügler zum Ziel geworden ist, als den Einwohnern lieb und im Kampf gegen die Pandemie gut ist, geht es am Freitag (14.30 Uhr) um EM-Edelmetall im Skeleton. Die Tirolerin Janine Flock hat acht Medaillen in Serie geholt, darunter dreimal Gold. Auf der "extremen Gleiterbahn" soll Nummer neun folgen.

"Es ist eine echte Herausforderung, hier eine schnelle Linie zu finden. Es wird ein knappes Rennen, in dem mehr als die Top Ten vorne mitmischen können", blickte die 31-Jährige voraus. Flock befindet sich seit dem Neujahrstag in Winterberg. Im ersten offiziellen Training erwiesen sich Weltmeisterin Tina Hermann und Weltcupsiegerin Jacqueline Lölling (beide GER) sowie Titelverteidigerin Jelena Nikitina (RUS) als weitere Medaillenanwärterinnen.

Die EM in Winterberg zählt auch zum Weltcup und da gab bisher Flock den Ton an. Sie gewann drei der bisherigen vier Rennen und war einmal (auf der Heimbahn in Igls) Dritte. Körperlich und mental sei sie bereit, sagte die Heeressportlerin. Eine kleine Einschränkung betraf zunächst noch das Material. "Wir haben am Schlitten einige Anpassungen vorgenommen, an die ich mich noch gewöhnen muss." Die Titelkämpfe bilden den Auftakt des dichten Programms im Jänner mit vier Rennen in 21 Tagen.

Bei den Männern hofft Nationaltrainer Walter Stern auf Top-Ten-Plätze von Samuel Maier und Florian Auer, der aber im Training zunächst noch Probleme hatte.