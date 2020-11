Skeleton: Janine Flock triumphierte neuerlich in Sigulda

Achter Weltcupsieg in Sigulda

Janine Flock hat auch den zweiten Weltcup-Saisonbewerb im Skeleton gewonnen. Die 31-jährige Tirolerin stellte am Freitag in Sigulda mit 51,47 und danach 51,46 Sekunden gleich zwei Bahnrekorde auf und holte überlegen ihren insgesamt achten Weltcup-Erfolg. Die zweitplatzierte Russin Jelena Nikitina wies bereits 0,65 Sekunden Rückstand auf, Kimberley Bos (NED) und Tina Hermann (GER) wurden mit je 0,80 Sek. Rückstand Dritte. Flock hatte schon vor einer Woche in Lettland gewonnen.