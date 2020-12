Das österreichische Skeleton-Team der Männer hat am Freitag beim Heim-Weltcup in Igls für seine Verhältnisse mit zwei einstelligen Platzierungen einigermaßen gut aufgezeigt. Samuel Maier wurde Siebenter (+0,40), Christian Auer Neunter (+0,58). Es gewannen ex aequo der Lette Martins Dukurs und Alexander Tretjakow aus Russland. Das Frauen-Rennen mit der zuletzt zweifachen Sigulda-Siegerin Janine Flock beginnt um 14.15 Uhr (live ORF Sport +).