Skeleton: Russe Tretjakow beendete EM-Goldserie von Martins Dukurs

Lette hatte seit 2010 dominiert - Insgesamt zweites Gold Tretjakows nach 2007 - Maier Zehnter, Auer Zwölfter

Der Russe Alexander Tretjakow hat die Gold-Serie des Letten Martins Dukurs bei Skeleton-Europameisterschaften am Freitag in Winterberg beendet. Der 35-Jährige holte seinen zweiten EM-Titel, 14 Jahre nach seinem Sieg in Königssee. Dukurs hatte seit 2010 bei kontinentalen Meisterschaften stets gewonnen, diesmal gab es für den sechsfachen Weltmeister mit 0,17 Sek. Rückstand Silber. Bronze holte der Deutsche Alexander Gassner (+0,21).

Der Österreicher Samuel Maier erreichte als Zehnter den angestrebten Top-Ten-Rang (+1,11), sein Landsmann Florian Auer wurde Zwölfter (+1,63). All diese Platzierungen entsprechen auch dem Weltcup-Ergebnis von Winterberg, der beste Nicht-Europäer kam nur auf Rang 15. Für 14.30 Uhr (live ORF Sport +) ist das ebenso auch zum Weltcup zählende Frauen-Rennen mit der je dreifachen Tiroler Saisonsiegerin und Ex-Europameisterin Janine Flock angesetzt.