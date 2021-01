Skeleton: Sturz-Bahn in Königssee macht Flock keine Angst

Chiropraktiker erstmals dabei - Weltcup-Finale in Igls naht

Mit der ältesten Kunsteisbahn der Welt hat Janine Flock noch eine Rechnung offen. "Königssee ist seit Jahren eine spezielle Herausforderung für mich, mit regelmäßigen Stürzen in der Kreiselausfahrt", erzählte die Skeleton-Weltcup-Leaderin über ihre bisher ruppige Beziehung zum 1.244 Meter langen Kanal am Fuße des Watzmann-Massivs. Im Bewerb am Freitag (10.00 Uhr/live ORF Sport +) will die Tirolerin die Prüfung meistern.

Auch ein Blick auf die Königssee-Statistik der dreifachen Saisonsiegerin bestätigt die Probleme: Bei bisher neun Weltcup-Starts hat die 31-jährige Heeressportlerin erst zwei Podestplätze (Zweite 2014 und Dritte 2018) auf der Anlage in Deutschland zu Buche stehen. Umso mehr freut Flock, dass sie die Bahn dieses Mal im Griff zu haben scheint.

"Die Top-Zeiten im Training taugen mir voll", sagte sie im Vorfeld. "Ich habe das Videostudium im Abschlusstraining gut umsetzen können, habe das Vertrauen, den Speed aus dem Kreisel voll mitnehmen zu können. Und danach auch die Kombination von K 12 bis K 14, also Kehlsteinkurve, Seekurve und Echowand, aktiv zu fahren. Es fühlt sich gut an."

Der Österreichische Bob- und Skeletonverband hat mit Boris Wittmann übrigens erstmals einen Chiropraktiker vor Ort, der sich um das körperliche Wohlbefinden von Florian Auer und Flock kümmert. "Das ist natürlich ein Super-Service vom Verband für uns Athleten, weil es bei unserem Sport einfach um die richtige Balance geht. Und wenn da die Körperstatik nicht passt, das heißt Gelenke oder Wirbel nicht dort sind, wo sie hingehören, schnell Dysbalancen und damit Muskel- und Sehnenprobleme entstehen", erklärte Flock.

Für die bisher zweimalige Olympia-Teilnehmerin geht es heuer um den zweiten Weltcup-Gesamtsieg nach 2014/15. Schon am Freitag in einer Woche steht das Weltcup-Finale daheim in Innsbruck-Igls an, wo Flock zuletzt im Dezember mit Bahnrekord gewonnen hat. Aktuell liegt die Österreicherin in der Wertung 90 Punkte vor der Deutschen Tina Hermann.