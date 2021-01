Ski: Abfahrtskönigin Goggia holte in Crans-Montana 4. Sieg in Folge

Österreicherinnen mit großem Abstand

Sofia Goggia hat im Alpin-Ski-Weltcup die vierte Abfahrt nacheinander gewonnen. Die 28-jährige Italienerin setzte sich am Samstag auch in der zweiten Abfahrt von Crans-Montana durch. 0,27 Sekunden lag sie im Ziel vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami, Dritte war mit Elena Curtoni (+0,60) eine weitere Italienerin. Enttäuschend verlief das Rennen für die Österreicherinnen. Ricarda Haaser (+1,43) war nach 47 Gestarteten als ÖSV-Beste Zwölfte.

Für Goggia war es der elfte Weltcup-Sieg insgesamt. Vier Abfahrtssiege in einer Saison waren zuletzt Rekordhalterin Lindsey Vonn in der Saison 2017/2018 gelungen, auch die US-Amerikanerin schaffte das direkt in Serie. Im starken italienischen Team zeigte knapp zwei Wochen vor Beginn der Heim-WM in Cortina d'Ampezzo auch Laura Pirovano (0,82) als Vierte auf.

Für die ÖSV-Damen lief es nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Nina Ortlieb am Mittwoch nicht wie gewünscht. Tamara Tippler (+1,64), Mirjam Puchner (+1,65) waren vorerst 17. bzw. 18. Stephanie Venier (+2,79), die nach einem Sturz am Vortag trotz Verletzungen und Nackenschmerzen antrat, und Ramona Siebenhofer (+4,05) hatten keine Chance und verpassten die Top 30.

Die Tschechin Ester Ledecka stürzte am Samstag in einen Fangzaun, stand aber schon kurz darauf wieder auf und gab ein Zeichen, dass sie wohl nicht gravierend verletzt sein dürfte. Sie fuhr selbstständig ins Ziel. Gesicherte Informationen zu etwaigen Verletzungen gab es vorerst nicht.

Am Sonntag (11.30 Uhr/live ORF 1) findet in Crans-Montana noch ein Super-G statt.