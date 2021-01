Ski alpin: 520.000 Euro Preisgeld bei Hahnenkammrennen 2021

Das Preisgeld für die 81. Hahnenkammrennen von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt 520.000 Euro. Nach coronabedingten Verschiebungen finden zwei Abfahrten und ein Super-G statt. Die klassische Hahnenkammabfahrt geht am Samstag in Szene, sie ist mit gesamt 220.000 Euro und damit am höchsten dotiert. Preisgeld wird jeweils an die Top 30 ausbezahlt.

Das Preisgeld der 81. Auflage der Hahnenkamm-Rennen der alpinen Ski-Herren von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel (in Euro/brutto):

Abfahrt Freitag / Abfahrt Samstag / Super-G 1. Platz 52.000 81.000 60.000 2. Platz 26.000 40.500 30.000 3. Platz 13.000 20.250 15.000 4. Platz 7.000 11.100 7.700 5. Platz 4.900 7.700 5.500 6. Platz 4.100 6.600 4.400 7. Platz 3.400 5.500 4.000 8. Platz 2.700 4.400 3.200 9. Platz 2.380 3.800 2.600 10. Platz 2.240 3.600 2.500 .... 30. Platz 700 1.100 800 ------------------------------------------------ 140.000 220.000 160.000 Euro Gesamt: 520.000 Euro