Ski alpin: Alle Sieger der 23 Nachtslaloms in Schladming

Die Top Drei der bisherigen 23 Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren in Schladming (12 ÖSV-Siege):

1997: 1. Alberto Tomba (ITA) - 2. Thomas STANGASSINGER (AUT) - 3. Sebastien Amiez (FRA) 1998: 1. Alberto Tomba (ITA) - 2. Thomas SYKORA (AUT) - 3. Hans-Petter Buraas (NOR) 1999: 1. Benjamin RAICH (AUT) - 2. Pierrick Bourgeat (FRA) - 3. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 2000: 1. Mario MATT (AUT) - 2. Ole-Christian Furuseth (NOR) - 3. Thomas STANGASSINGER (AUT) 2001: 1. Benjamin RAICH (AUT) - 2. Hans-Petter Buraas (NOR) - 3. Mitja Kunc (SLO) 2002: 1. Bode Miller (USA) - 2. Jean-Pierre Vidal (FRA) - 3. Ivica Kostelic (CRO) 2003: 1. Kalle Palander (FIN) - 2. Benjamin RAICH (AUT) - 3. Hans-Petter Buraas (NOR) 2004: 1. Benjamin RAICH (AUT) - 2. Manfred Mölgg (ITA) - 3. Kalle Palander (FIN) 2005: 1. Manfred PRANGER (AUT) - 2. Benjamin RAICH (AUT) - 3. Andre Myhrer (SWE) 2006: 1. Kalle Palander (FIN) - 2. Akira Sasaki (JPN) - 3. Benjamin RAICH (AUT) 2007: 1. Benjamin RAICH (AUT) - 2. Jens Byggmark (SWE) - 3. Mario MATT (AUT) 2008: 1. Mario MATT (AUT) - 2. Jean-Baptiste Grange (FRA) - 3. Manfred Mölgg (ITA) 2009: 1. Reinfried HERBST (AUT) - 2. Manfred PRANGER (AUT) - 3. Ivica Kostelic (CRO) 2010: 1. Reinfried HERBST (AUT) - 2. Silvan Zurbriggen (SUI) - 3. Manfred PRANGER (AUT) 2011: 1. Jean-Baptiste Grange (FRA) - 2. Andre Myhrer (SWE) - 3. Mattias Hargin (SWE) 2012: 1. Marcel HIRSCHER (AUT) - 2. Stefano Gross (ITA) - 3. Mario MATT (AUT) 2013: kein Rennen wegen anschließender WM in Schladming 2014: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) - 2. Marcel HIRSCHER (AUT) - 3. Felix Neureuther (GER) 2015: 1. Alexander Choroschilow (RUS) - 2. Stefano Gross (ITA) - 3. Felix Neureuther (GER) 2016: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) - 2. Marcel HIRSCHER (AUT) - 3. Alexander Choroschilow (RUS) 2017: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) - 2. Marcel HIRSCHER (AUT) - 3. Alexander Choroschilow (RUS) 2018: 1. Marcel HIRSCHER (AUT) - 2. Henrik Kristoffersen (NOR) - 3. Daniel Yule (SUI) 2019: 1. Marcel HIRSCHER (AUT) - 2. Alexis Pinturault (FRA) - 3. Daniel Yule (SUI) 2020: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) - 2. Alexis Pinturault (FRA) - 3. Daniel Yule (SUI) Die meisten Schladming-Siege: 4 Benjamin Raich (AUT) Henrik Kristoffersen (NOR) 3 Marcel Hirscher (AUT) 2 Mario Matt (AUT) Reinfried Herbst (AUT) Alberto Tomba (ITA) Kalle Palander (FIN)