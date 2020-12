Ski alpin: Auch Sonntag kein Super-G 2 - Schmidhofer: "Absage bitter"

"Die Komplettabsage ist natürlich sehr bitter. St. Moritz ist ein Ort, wo ich sehr gerne fahre", sagte Nicole Schmidhofer. "Alle haben sich schon so gefreut, dass es endlich los geht. Wir haben die Riesen- und Slalomfahrer schon gesehen, endlich wären wir dran gewesen", bedauerte die Österreicherin.

Das Gros der Skidamen nahm die Heimreise trotz der frühen Absage angesichts der Schneemassen aus Sicherheitsgründen erst Sonntagfrüh unter die Räder. "Es wird eine längere Fahrt, denn es ist doch recht weit in die Steiermark", erklärte Schmidhofer. Sie hoffe, dass zumindest einer der beiden abgesagten Super-G nachgetragen wird. "Beide wird wahrscheinlich schwierig."

Dass es nun doch erst in Val d'Isere los geht, kommt Schmidhofer nicht ungelegen. "Das wird jetzt fast eine Lake-Louise-Woche und wir legen doch mit zwei Abfahrten und einem Super-G los. Da geht es dann richtig zur Sache", freute sich die Super-G-Weltmeisterin von 2017, die in der kanadischen Skistation zuletzt mit drei Abfahrtssiegen äußerst erfolgreich gewesen war. "Ich hoffe, dass wir in Frankreich dann bei tollem Wetter und Piste fahren können."

Dass ein Weltcuprennen schon am Vortag wegen Lawinengefahr abgesagt wird, habe sie trotz ihrer schon sehr langen Weltcupzeit noch nicht erlebt. "Es gibt immer etwas Neues."