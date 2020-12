Ski alpin: Auch Sonntag kein Super-G 3 - Renndirektor Gerdol

St. Anton als möglicher Ersatz für einen Super-G - ÖSV-Damen auf Heimweg

Die in St. Moritz ausgefallenen Rennen sollen laut Damen-Renndirektor Peter Gerdol möglichst nachgeholt werden. In Val d'Isere sei dies aufgrund des langen Programms nicht möglich, der Jänner biete aber einige Möglichkeiten, sagte Gerdol. Konkrete Ersatz-Stationen wären St. Anton, Crans Montana oder Garmisch-Partenkirchen. Zumindest einer der beiden Super-G sollte vor der WM noch nachgeholt werden.

In St. Anton (9./10 Jänner) ist derzeit eine Abfahrt und ein Super-G angesetzt. Die Absage-Entscheidung sei nicht von der FIS gekommen, betonte Gerdol in der Schweiz. "Die haben ganz klar gesagt, sie sperren den ganzen Berg. Da ist es nicht möglich, hoch zu fahren. Diese Sachen sind wichtiger als unsere Rennen, das muss man akzeptieren."

Weil am Abend noch Gerüchte von eventuellen Straßensperren aufkamen, nahmen die meisten ÖSV-Läuferinnen doch noch am Samstag die Heimreise in Angriff.