Ski alpin: Bilanz im Damen-Weltcup 2020/2021 vor der WM

Die Bilanz im alpinen Ski-Weltcup der Damen 2020/2021 nach dem Super-G am Montag in Garmisch-Partenkirchen und dem damit letzten Rennen vor den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo:

Gesamt nach 22 Einzelbewerben: 8 ÖSV-Podestplätze (0 Siege/5 zweite Plätze/3 dritte Plätze):

SLALOM (nach 5 = 0/3/2 Podestplätze für ÖSV):

Levi (21.11.2020): 1. Petra Vlhova (SVK) - 2. Mikaela Shiffrin (USA) - 3. Katharina LIENSBERGER (AUT)

Levi (22.11.2020): 1. Petra Vlhova (SVK) - 2. Michelle Gisin (SUI) - 3. Katharina LIENSBERGER (AUT)

Semmering (29.12.2020): 1. Michelle Gisin (SUI) - 2. Katharina LIENSBERGER (AUT) - 3. Mikaela Shiffrin (USA)

Zagreb (3.1.2021): 1. Petra Vlhova (SVK) - 2. Katharina LIENSBERGER (AUT) - 3. Michelle Gisin (SUI)

Flachau (12.1.2021): 1. Mikaela Shiffrin (USA) - 2. Katharina LIENSBERGER (AUT) - 3. Wendy Holdener (SUI)

RIESENTORLAUF (nach 6 = 0/0/0):

Sölden (17.10.2020): 1. Marta Bassino (ITA) - 2. Federica Brignone (ITA) - 3. Petra Vlhova (SVK)

Courchevel I (12.12.2020): 1. Marta Bassino (ITA) - 2. Sara Hector (SWE) - 3. Petra Vlhova (SVK)

Courchevel II (14.12.2020): 1. Mikaela Shiffrin (USA) - 2. Federica Brignone (ITA) - 3. Tessa Worley (FRA)

Kranjska Gora I (16.1.2021): 1. Marta Bassino (ITA) - 2. Tessa Worley (FRA) - 3. Michelle Gisin (SUI)

Kranjska Gora II (17.1.2021): 1. Marta Bassino (ITA) - 2. Michelle Gisin (SUI) - 3. Meta Hrovat (SLO)

Kronplatz (26.1.2021): 1. Tessa Worley (FRA) - 2. Lara Gut-Behrami (SUI) - 3. Marta Bassino (ITA)

SUPER-G (nach 5 = 0/1/1):

Val d'Isere (20.12.2020): 1. Ester Ledecka (CZE) - 2. Corinne Suter (SUI) - 3. Federica Brignone (ITA)

St. Anton (10.1.2021): 1. Lara Gut-Behrami (SUI) - 2. Marta Bassino (ITA) - 3. Corinne Suter (SUI)

Crans Montana (24.1.2021): 1. Lara Gut-Behrami (SUI) - 2. Tamara TIPPLER (AUT) - 3. Federica Brignone (ITA)

Garmisch-Partenkirchen I (30.1.2021): 1. Lara Gut-Behrami (SUI) - 2. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) - 3. Marie-Michele Gagnon (CAN)

Garmisch-Partenkirchen II (31.1.2021): 1. Lara Gut-Behrami (SUI) - 2. Petra Vlhova (SVK) - 3. Tamara TIPPLER (AUT)

ABFAHRT (nach 5 = 0/1/0):

Val d'Isere I: (18.12.2020): 1. Corinne Suter (SUI) - 2. Sofia Goggia (ITA) - 3. Breezy Johnson (USA)

Val d'Isere II (19.12.2020): 1. Sofia Goggia (ITA) - 2. Corinne Suter (SUI) - 3. Breezy Johnson (USA)

St. Anton (9.1.2021): 1. Sofia Goggia (ITA) - 2. Tamara TIPPLER (AUT) - 3. Breezy Johnson (USA)

Crans Montana I (22.1.2021): 1. Sofia Goggia (ITA) - 2. Ester Ledecka (CZE) - 3. Breezy Johnson (USA)

Crans Montana II (23.1.2021): 1. Sofia Goggia (ITA) - 2. Lara Gut-Behrami (SUI) - 3. Elena Curtoni (ITA)

PARALLEL (nach 1 = 0/0/0):

Lech/Zürs (26.11.2020): 1. Petra Vlhova (SVK) - 2. Paula Moltzan (USA) - 3. Lara Gut-Behrami (SUI)