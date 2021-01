Ski alpin: Die Kitzbühel-Rekordsieger

Die Rekord-Sieger der alpinen Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel - seit 1931, seit 1967 Weltcup:

Nur Weltcup (seit 1967): ABFAHRT: 5 - Didier Cuche (SUI) - 1998, 2008, 2010, 2011, 2012 4 - Franz Klammer (AUT) - 1975, 1976, 1977, 1984 3 - Dominik Paris (ITA) - 2013, 2017, 2019 * Karl Schranz (AUT) - 1969, 1972, 1972 Pirmin Zurbriggen (SUI) - 1985, 1987, 1985 Franz Heinzer (SUI) - 1991, 1992, 1992 Luc Alphand (FRA) - 1995, 1995, 1997 2 - Stephan Eberharter (AUT) - 2002, 2004 Fritz Strobl (AUT) - 1997, 2000 Peter Wirnsberger (AUT) - 1986, 1986 Josef Walcher (AUT) - 1978, 1978 Lasse Kjus (NOR) - 1999, 2004 Steve Podborski (CAN) - 1981, 1982 Sepp Ferstl (GER) - 1978, 1979 Roland Collombin (SUI) - 1973, 1974 SUPER-G (seit 1995): 5 - Hermann Maier (AUT) - 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 3 - Aksel Lund Svindal (NOR) - 2013, 2016, 2018 Allgemein (seit 1931) Abfahrt Slalom Kombi. Super-G RTL 9 - Anderl Molterer (AUT) 2 3 4 - - 8 - Christian Pravda (AUT) 3 2 3 - - 7 - Marc Girardelli (LUX) 1 3 3 - - Jean-Claude Killy (FRA) 1 3 3 - - 6 - Hermann Maier (AUT) 1 - - 5 - Karl Schranz (AUT) 4 - 1 - 1 Pirmin Zurbriggen (SUI) 3 - 3 - - Didier Cuche (SUI) 5 - - 1 - 5 - Toni Sailer (AUT) 2 1 1 - 1 Ingemar Stenmark (SWE) - 5 - - - Lasse Kjus (NOR) 2 - 3 - - Ivica Kostelic (CRO) - - 4 1 - 4 - Kjetil-Andre Aamodt (NOR) - - 4 - - Franz Klammer (AUT) 4 - - - - Dominik Paris (ITA) 3 - - 1 - * * noch aktiv