Ski alpin: Ergebnisse 2. Damen-Abfahrtstraining Crans-Montana

Ergebnisse vom zweiten Training der alpinen Ski-Damen am Donnerstag für die Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag (jeweils 10.00 Uhr) in Crans-Montana:

1. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:29,92 Min. - 2. Breezy Johnson (USA) +0,30 Sek - 3. Sofia Goggia (ITA) +0,41 - 4. Jasmine Flury (SUI) +0,62 - 5. Marie-Michel Gagnon (CAN) +0,65 - 6. Lara Gut-Behrami (SUI) und Tamara Tippler (AUT) je +0,76 - 8. Mirjam Puchner (AUT) +1,14 - 9. Federica Brignone (ITA) +1,23 - 10. Christine Scheyer +1,49. Weiter: 15. Stephanie Venier +1,70 - 17. Michaela Heider +2,04 - 24. Ricarda Haaser +2,22 - 25. Sabrina Maier und Ariane Rädler je +2,30 - 30. Lisa Grill +2,76 - 32. Nadine Fest +2,79 - 34. Vanessa Nussbaumer +3,08 - 36. Ramona Siebenhofer +3,26 - 39. Rosina Schneeberger +3,57 - 50. Christina Ager (alle AUT) +4,66