Ski alpin: Ergebnisse 2. Training Abfahrt Val d'Isere - Kriechmayr 1.

Ergebnisse des 2. Abfahrtstrainings der Herren am Freitag in Val d'Isere:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 2:06,09 Min. - 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,66 Sek. - 3. Matteo Marsaglia (ITA) +0,82 - 4. Brodie Seger (CAN) +1,07 - 5. Daniel Hemetsberger (AUT) und Johan Clarey (FRA) je +1,11 - 7. Urs Kryenbühl (SUI) +1,13 - 8. Ryan Cochran-Siegle (USA) +1,21 - 9. Kjetil Jansrud (NOR) +1,27 - 10. Blaise Giezendanner (FRA) +1,44. Weiter: 17. Daniel Danklmaier +1,89 - 19. Christopher Neumayer +1,97 -23. Max Franz und Hannes Reichelt je +2,19 - 35. Stefan Babinsky +2,63 - 36. Niklas Köck +2,65 - 47. Christian Walder +3,39 - 49. Otmar Striedinger +3,41 - 64. Raphael Haaser +5,50 - 69. Christoph Krenn +6.36,96. Matthias Mayer (alle AUT) nicht im Ziel