Ski alpin: Ergebnisse 2. Training Weltcup-Abfahrt Damen Val d'Isere

Donnerstag-Ergebnisse vom zweiten Training für die alpinen Weltcup-Abfahrten der Ski-Damen am Freitag und Samstag in Val d'Isere:

1. Breezy Johnson (USA) 1:45,03 Min. - 2. Mirjam Puchner (AUT) +0,63 Sek. - 3. Sofia Goggia (ITA) +0,93 - 4. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +1,20 - 5. Ester Ledecka (CZE) +1,23 - 6. Nicole Schmidhofer (AUT) +1,37 - 7. Jasmina Suter (SUI) +1,43 - 8. Tamara Tippler (AUT) +1,54 - 9. ex aequo Jaqueline Wiles (USA) und Ilka Stuhec (SLO) je +1,59 - 11. ex aequo Ramona Siebenhofer (AUT) und Alice McKennis (USA) je +1,64 - 13. ex aequo Lara Gut-Behrami (SUI) und Marta Bassino (ITA) je +1,66. Weiter: 16. Nina Ortlieb +1,84 - 19. Sabrina Maier +1,94 - 20. Ricarda Haaser 2,02 - 21. Christine Scheyer +2,11 - 31. Nadine Fest +2,67 - 34. Christina Ager +2,92 - 40. Ariane Rädler +3,32 - 41. Stephanie Venier +3,38 - 47. Rosina Schneeberger +3,98 - 51. Vanessa Nussbaumer (alle AUT) +4,55