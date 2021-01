Ski alpin: Ergebnisse 2. Weltcup-Riesentorlauf Herren Adelboden 3

Ergebnisse des 2. Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Samstag in Adelboden - 2. Durchgang:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:08,68 2. Manuel Feller (AUT) 1:08,71 +0,03 3. Erik Read (CAN) 1:09,21 +0,53 . Fabian Wilkens Solheim (NOR) 1:09,21 +0,53 5. Filip Zubcic (CRO) 1:09,22 +0,54 6. Luca de Aliprandini (ITA) 1:09,26 +0,58 7. Marco Schwarz (AUT) 1:09,30 +0,62 8. Gino Caviezel (SUI) 1:09,69 +1,01 . Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:09,69 +1,01 10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:09,72 +1,04 11. Roland Leitinger (AUT) 1:09,75 +1,07 12. Christian Borgnaes (AUT) 1:09,76 +1,08 13. Giovanni Borsotti (ITA) 1:09,80 +1,12 14. Thibaut Favrot (FRA) 1:09,83 +1,15 15. Mathieu Faivre (FRA) 1:09,84 +1,16 weiter: 24. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:10,66 +1,98

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)