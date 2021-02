Ski alpin: Ergebnisse Herren-Abfahrtstraining Garmisch - Franz 1.

Ergebnisse vom einzigen Training der alpinen Ski-Herren am Donnerstag für die Weltcup-Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen:

1. Max Franz (AUT) 1:34,98 Min. - 2. Josef Ferstl (GER) + 0,29 - 3. Dominik Paris (ITA) +0,63 - 4. Christof Innerhofer (ITA) + 0,81 - 5. Matthias Mayer (AUT) + 1,14 - 6. Emanuele Buzzi (ITA) +1,33. Weiter: 16. Daniel Danklmaier + 2,02 - 20. Vincent Kriechmayr +2,22 - 21. Hannes Reichelt +2,24 - 25. Christopher Neumayer +2,31 - 26. Daniel Hemetsberger +2,32 - 29. Christian Walder +2,38 - 37. Otmar Striedinger (alle AUT) +2,60