Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Abfahrt Damen Val d'Isere

Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Damen am Freitag in Val d'Isere:

1. Corinne Suter (SUI) 1:44,62 Min. 2. Sofia Goggia (ITA) 1:44,73 +0,11 3. Breezy Johnson (USA) 1:44,82 +0,20 4. Ilka Stuhec (SLO) 1:45,27 +0,65 5. Nina Ortlieb (AUT) 1:45,59 +0,97 6. Ester Ledecka (CZE) 1:45,70 +1,08 7. Tamara Tippler (AUT) 1:45,87 +1,25 8. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:45,94 +1,32 9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:45,95 +1,33 10. Elena Curtoni (ITA) 1:45,98 +1,36 11. Kira Weidle (GER) 1:46,07 +1,45 12. Stephanie Venier (AUT) 1:46,24 +1,62 13. Priska Nufer (SUI) 1:46,25 +1,63 14. Laura Pirovano (ITA) 1:46,46 +1,84 15. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:46,48 +1,86 16. Marta Bassino (ITA) 1:46,53 +1,91 17. Keely Cashman (USA) 1:46,55 +1,93 18. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:46,63 +2,01 19. Michelle Gisin (SUI) 1:46,65 +2,03 20. Jasmine Flury (SUI) 1:46,72 +2,10 21. Francesca Marsaglia (ITA) 1:46,81 +2,19 22. Mirjam Puchner (AUT) 1:46,87 +2,25 23. Jacqueline Wiles (USA) 1:46,89 +2,27 24. Tiffany Gauthier (FRA) 1:46,90 +2,28 25. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:46,92 +2,30 26. Petra Vlhova (SVK) 1:46,98 +2,36 27. Nadia Delago (ITA) 1:47,04 +2,42 28. Marusa Ferk (SLO) 1:47,06 +2,44 29. Juliana Suter (SUI) 1:47,23 +2,61 30. Julia Pleschkowa (RUS) 1:47,24 +2,62 weiter: 32. Sabrina Maier (AUT) 1:47,40 +2,78 34. Ricarda Haaser (AUT) 1:47,57 +2,95 36. Christine Scheyer (AUT) 1:47,75 +3,13 41. Rosina Schneeberger (AUT) 1:48,15 +3,53 42. Nadine Fest (AUT) 1:48,25 +3,63

Ausgeschieden: Nicole Schmidhofer (AUT), Alice McKennis (USA), Joana Hählen (SUI), Federica Brignone (ITA)