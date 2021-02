Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Abfahrt Herren Garmisch

Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren am Freitag in Garmisch-Partenkirchen:

1. Dominik Paris (ITA) 1:33,81 2. Beat Feuz (SUI) 1:34,18 +0,37 3. Matthias Mayer (AUT) 1:34,21 +0,40 4. Max Franz (AUT) 1:34,23 +0,42 5. Christof Innerhofer (ITA) 1:34,53 +0,72 6. Carlo Janka (SUI) 1:34,83 +1,02 7. Travis Ganong (USA) 1:34,91 +1,10 8. Marco Odermatt (SUI) 1:34,93 +1,12 9. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:34,96 +1,15 10. Johan Clarey (FRA) 1:34,99 +1,18 11. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:35,04 +1,23 12. Dominik Schwaiger (GER) 1:35,17 +1,36 13. Kjetil Jansrud (NOR) 1:35,23 +1,42 14. Romed Baumann (GER) 1:35,34 +1,53 15. Niels Hintermann (SUI) 1:35,37 +1,56 16. Otmar Striedinger (AUT) 1:35,57 +1,76 17. Matthieu Bailet (FRA) 1:35,87 +2,06 18. Jared Goldberg (USA) 1:35,94 +2,13 19. Nils Allegre (FRA) 1:35,96 +2,15 20. Felix Monsen (SWE) 1:35,99 +2,18 21. Bryce Bennett (USA) 1:36,04 +2,23 22. Matteo Marsaglia (ITA) 1:36,05 +2,24 23. Adrien Theaux (FRA) 1:36,13 +2,32 24. Andreas Sander (GER) 1:36,18 +2,37 25. Daniel Danklmaier (AUT) 1:36,59 +2,78 . Simon Jocher (GER) 1:36,59 +2,78 27. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:36,70 +2,89 28. Henrik Roea (NOR) 1:36,74 +2,93 29. Manuel Schmid (GER) 1:36,77 +2,96 30. Emanuele Buzzi (ITA) 1:36,78 +2,97 weiter: 42. Christopher Neumayer (AUT) 1:37,45 +3,64

Ausgeschieden: Christian Walder, Hannes Reichelt (beide AUT), Nicolas Raffort (FRA)

Disqualifiziert: Maxence Muzaton (FRA)