Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Parallelrennen Herren Lech/Zürs

Ergebnisse des Weltcup-Parallel-Bewerbs der alpinen Ski-Herren am Freitag in Lech/Zürs:

1. Alexis Pinturault (FRA) 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 3. Alexander Schmid (GER) 4. Adrian Pertl (AUT) 5. Semyel Bissig (SUI) 6. Gino Caviezel (SUI) 7. Stefan Luitz (GER) 8. Christian Hirschbühl (AUT) 9. Dominik Raschner (AUT) 10. Filip Zubcic (CRO) . Mathieu Faivre (FRA) 12. Erik Read (CAN) 13. Timon Haugan (NOR) 14. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 15. Thibaut Favrot (FRA) 16. Atle Lie McGrath (NOR) 17. Stefan Hadalin (SLO) 18. Lucas Braathen (NOR) 19. Fabio Gstrein (AUT) 20. Roland Leitinger (AUT) 21. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 22. Julian Rauchfuß (GER) 23. Mattias Rönngren (SWE) 24. Kristoffer Jakobsen (SWE) 25. Zan Kranjec (SLO) 26. Tanguy Nef (SUI) 27. Cyprien Sarrazin (FRA) 28. Trevor Philp (CAN) 29. Linus Straßer (GER) 30. Michael Matt (AUT)

Wichtigste Duelle:

Finale: Pinturault s. Kristoffersen (0,11)

Um Platz 3: Schmid s. Pertl (0,58)

Um Platz 5: Bissig s. Caviezel (0,04)

Um Platz 7: Luitz s. Hirschbühl (0,25)

Halbfinale: Kristoffersen s. Pertl (0,26), Pinturault s. Schmid (disqu.)

Weitere Duelle der Österreicher:

Achtelfinale: Pertl s. Lie McGrath (0,74), Hirschbühl s. Aamodt Kilde (0,19), Pinturault s. Raschner (0,19)

Viertelfinale: Pertl s. Gino Caviezel (0,08), Schmid s. Hirschbühl (0,39)

Verlierer Viertelfinale: Bissig s. Hirschbühl (0,15)

Nicht für K.o.-Duelle qualifiziert u.a.: 19. Fabio Gstrein (AUT) - 20. Roland Leitinger (AUT) je +0,63 - 30. Michael Matt (AUT) +0,93 - 37. Matthias Mayer (AUT) +1,04 - 45. Vincent Kriechmayr (AUT) +1,33