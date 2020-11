Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Parallelrennen Lech - Qualifikation

Vier ÖSV-Damen im Finale mit dabei

Ergebnisse des Weltcup-Parallelrennens der alpinen Ski-Damen in Lech vom Donnerstag - Qualifikation:

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 46,52 Sek. - 2. Sara Hector (SWE) +0,16 Sek. - 3. Petra Vlhova (SVK) +0,24 - 4. Marta Bassino (ITA) +0,25 - 5. Paula Moltzan (USA) 0,29 - 6. Franziska Gritsch (AUT) +0,33 - 7. Thea Louise Stjernesund (NOR) +0,38 - 8. Elisa Mörzinger (AUT) +0,39 - 9. Kristin Lysdahl (NOR) +0,40 - 10. Tina Robnik (SLO) +0,46 - 11. Federica Brignone (ITA) +0,59 - 12. ex aequo Maryna Gasienica-Daniel (POL) und Katharina Liensberger (AUT) je +0,64 - 14. Adriana Jelinkova (NED) +0,71 - 15. Katharina Truppe (AUT) +0,73 - 16. Coralie Frasse Sombet (FRA) +0,77. Nicht qualifiziert u.a.: 28. Ramona Siebenhofer (AUT) +1,06 - 30. Ricarda Haaser (AUT) +1,11 - 40. Katharina Gallhuber (AUT) +1,45

Ausgeschieden: Katharina Huber (AUT). Nicht am Start: Chiara Mair (AUT)