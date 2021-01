Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Riesentorlauf Herren Adelboden 3

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Freitag in Adelboden - 2. Durchgang:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:08,32 2. Roland Leitinger (AUT) 1:08,35 +0,03 3. Filip Zubcic (CRO) 1:08,39 +0,07 4. Marco Odermatt (SUI) 1:08,47 +0,15 5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:08,72 +0,40 6. Lucas Braathen (NOR) 1:08,96 +0,64 7. Marco Schwarz (AUT) 1:09,09 +0,77 8. Loic Meillard (SUI) 1:09,14 +0,82 9. Luca de Aliprandini (ITA) 1:09,18 +0,86 10. Justin Murisier (SUI) 1:09,33 +1,01 11. Fabian Wilkens Solheim (NOR) 1:09,35 +1,03 12. River Radamus (USA) 1:09,38 +1,06 13. Mathieu Faivre (FRA) 1:09,40 +1,08 14. Daniele Sette (SUI) 1:09,46 +1,14 15. Erik Read (CAN) 1:09,56 +1,24 Stefan Hadalin (SLO) 1:09,56 +1,24

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Raphael Haaser (AUT), Semyel Bissig (SUI)

Disqualifiziert im 2. Durchgang: Riccardo Tonetti (ITA)