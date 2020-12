Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Riesentorlauf Herren Santa Caterina 2

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Montag in Santa Caterina - Endstand:

1. Marco Odermatt (SUI) 2:08,42 1:04,03 1:04,39 2. Tommy Ford (USA) 2:09,15 +0,73 1:04,46 1:04,69 3. Filip Zubcic (CRO) 2:09,17 +0,75 1:05,28 1:03,89 4. Loic Meillard (SUI) 2:09,20 +0,78 1:04,79 1:04,41 5. Alexis Pinturault (FRA) 2:09,24 +0,82 1:04,27 1:04,97 6. Luca de Aliprandini (ITA) 2:09,28 +0,86 1:04,96 1:04,32 7. Leif Kristian Nestvold-Haugen 2:09,33 +0,91 1:04,22 1:05,11 (NOR) 8. Adam Zampa (SVK) 2:09,43 +1,01 1:04,86 1:04,57 9. Alexander Schmid (GER) 2:09,51 +1,09 1:04,88 1:04,63 10. Erik Read (CAN) 2:09,55 +1,13 1:05,17 1:04,38 11. Atle Lie McGrath (NOR) 2:09,66 +1,24 1:05,69 1:03,97 12. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:09,73 +1,31 1:04,63 1:05,10 13. Lucas Braathen (NOR) 2:09,75 +1,33 1:05,08 1:04,67 14. Thibaut Favrot (FRA) 2:09,76 +1,34 1:04,95 1:04,81 15. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:09,81 +1,39 1:04,79 1:05,02 16. Trevor Philp (CAN) 2:09,84 +1,42 1:05,00 1:04,84 17. Stefan Luitz (GER) 2:09,96 +1,54 1:05,16 1:04,80 . Roland Leitinger (AUT) 2:09,96 +1,54 1:05,15 1:04,81 19. Zan Kranjec (SLO) 2:09,97 +1,55 1:04,88 1:05,09 20. Mathieu Faivre (FRA) 2:10,02 +1,60 1:04,84 1:05,18 21. Magnus Walch (AUT) 2:10,22 +1,80 1:05,70 1:04,52 22. Marco Schwarz (AUT) 2:10,23 +1,81 1:05,41 1:04,82 23. Justin Murisier (SUI) 2:10,36 +1,94 1:05,57 1:04,79 24. Stefano Baruffaldi (ITA) 2:10,39 +1,97 1:05,88 1:04,51 25. Daniel Yule (SUI) 2:10,63 +2,21 1:05,22 1:05,41 26. Maarten Meiners (NED) 2:10,94 +2,52 1:05,68 1:05,26 27. Riccardo Tonetti (ITA) 2:11,11 +2,69 1:05,78 1:05,33 28. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:11,38 +2,96 1:05,78 1:05,60 29. Gino Caviezel (SUI) 2:12,36 +3,94 1:04,71 1:07,65

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Victor Muffat-Jeandet (FRA)