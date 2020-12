Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Riesentorlauf Herren Santa Caterina 3

Ergebnisse des Weltcup-Riesenslaloms der alpinen Ski-Herren am Samstag in Santa Caterina - 2. Durchgang:

1. Erik Read (CAN) 1:09,84 2. Filip Zubcic (CRO) 1:10,03 +0,19 3. Adam Zampa (SVK) 1:10,15 +0,31 4. Mathieu Faivre (FRA) 1:10,24 +0,40 5. Semyel Bissig (SUI) 1:10,33 +0,49 6. Lucas Braathen (NOR) 1:10,44 +0,60 7. Marco Schwarz (AUT) 1:10,52 +0,68 8. Marco Odermatt (SUI) 1:10,56 +0,72 Atle Lie McGrath (NOR) 1:10,56 +0,72 10. Adrian Pertl (AUT) 1:10,77 +0,93 11. Zan Kranjec (SLO) 1:10,84 +1,00 12. Loic Meillard (SUI) 1:10,89 +1,05 13. Andreas Zampa (SVK) 1:10,95 +1,11 14. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:10,99 +1,15 15. Alexis Pinturault (FRA) 1:11,04 +1,20 weiter: 23. Roland Leitinger (AUT) 1:11,49 +1,65

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT), Stefan Luitz (GER)