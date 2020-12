Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Riesentorlauf Herren Santa Caterina 3

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Montag in Santa Caterina - 2. Durchgang:

1. Filip Zubcic (CRO) 1:03,89 2. Atle Lie McGrath (NOR) 1:03,97 +0,08 3. Luca de Aliprandini (ITA) 1:04,32 +0,43 4. Erik Read (CAN) 1:04,38 +0,49 5. Marco Odermatt (SUI) 1:04,39 +0,50 6. Loic Meillard (SUI) 1:04,41 +0,52 7. Stefano Baruffaldi (ITA) 1:04,51 +0,62 8. Magnus Walch (AUT) 1:04,52 +0,63 9. Adam Zampa (SVK) 1:04,57 +0,68 10. Alexander Schmid (GER) 1:04,63 +0,74 11. Lucas Braathen (NOR) 1:04,67 +0,78 12. Tommy Ford (USA) 1:04,69 +0,80 13. Justin Murisier (SUI) 1:04,79 +0,90 14. Stefan Luitz (GER) 1:04,80 +0,91 15. Roland Leitinger (AUT) 1:04,81 +0,92 . Thibaut Favrot (FRA) 1:04,81 +0,92 weiter: 17. Marco Schwarz (AUT) 1:04,82 +0,93

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Victor Muffat-Jeandet (FRA)