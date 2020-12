Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-RTL Herren Alta Badia 3 - 2. Durchgang

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Alta Badia - 2. Durchgang:

1. Riccardo Tonetti (ITA) 1:13,13 2. Semyel Bissig (SUI) 1:13,16 +0,03 3. Tommy Ford (USA) 1:13,23 +0,10 4. Justin Murisier (SUI) 1:13,37 +0,24 5. Alexander Schmid (GER) 1:13,40 +0,27 6. Atle Lie McGrath (NOR) 1:13,53 +0,40 7. Erik Read (CAN) 1:13,57 +0,44 8. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:13,61 +0,48 9. Stefan Luitz (GER) 1:13,65 +0,52 . Marco Schwarz (AUT) 1:13,65 +0,52 . Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:13,65 +0,52 12. Alexander Andrienko (RUS) 1:13,68 +0,55 13. Marco Odermatt (SUI) 1:13,80 +0,67 14. Raphael Haaser (AUT) 1:13,81 +0,68 15. Alexis Pinturault (FRA) 1:13,92 +0,79 weiter: 28. Roland Leitinger (AUT) 1:14,95 +1,82

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT)