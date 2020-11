Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Slalom Damen Levi 1 - 1. Durchgang

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Damen am Samstag in Levi - 1. Durchgang:

1. Petra Vlhova (SVK) 54,19 2. Mikaela Shiffrin (USA) 54,34 +0,15 3. Katharina Liensberger (AUT) 54,71 +0,52 4. Michelle Gisin (SUI) 55,26 +1,07 5. Wendy Holdener (SUI) 55,35 +1,16 6. Irene Curtoni (ITA) 55,42 +1,23 7. Laurence St-Germain (CAN) 55,43 +1,24 8. Katharina Truppe (AUT) 55,52 +1,33 9. Marta Bassino (ITA) 55,53 +1,34 10. Mina Fürst Holtmann (NOR) 55,55 +1,36 11. Katharina Huber (AUT) 55,63 +1,44 12. Thea Louise Stjernesund (NOR) 55,66 +1,47 13. Martina Dubovska (CZE) 55,71 +1,52 14. Federica Brignone (ITA) 55,80 +1,61 15. Melanie Meillard (SUI) 55,83 +1,64 weiter: 16. Chiara Mair (AUT) 55,85 +1,66 21. Magdalena Egger (AUT) 56,03 +1,84 nicht für 2. Durchgang qualifiziert 35. Bernadette Schild (AUT) 56,78 +2,59

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Franziska Gritsch (AUT), Katharina Gallhuber (AUT), Bernadette Lorenz (AUT), Ali Nullmeyer (CAN)