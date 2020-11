Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Slalom Damen Levi 2 - Endstand

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Damen am Sonntag in Levi - Endstand:

1. Petra Vlhova (SVK) 1:49,05 54,32 54,73 2. Michelle Gisin (SUI) 1:49,36 +0,31 54,32 55,04 3. Katharina Liensberger (AUT) 1:49,55 +0,50 54,89 54,66 4. Wendy Holdener (SUI) 1:49,84 +0,79 54,55 55,29 5. Mikaela Shiffrin (USA) 1:49,98 +0,93 54,69 55,29 6. Franziska Gritsch (AUT) 1:49,99 +0,94 54,99 55,00 7. Katharina Truppe (AUT) 1:50,05 +1,00 55,25 54,80 8. Irene Curtoni (ITA) 1:50,27 +1,22 55,01 55,26 Laurence St-Germain (CAN) 1:50,27 +1,22 54,87 55,40 10. Martina Dubovska (CZE) 1:50,28 +1,23 54,98 55,30 11. Chiara Mair (AUT) 1:50,46 +1,41 55,33 55,13 12. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:50,54 +1,49 54,92 55,62 13. Erin Mielzynski (CAN) 1:50,62 +1,57 55,11 55,51 14. Katharina Huber (AUT) 1:51,14 +2,09 55,87 55,27 15. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:51,24 +2,19 55,47 55,77 16. Ana Bucik (SLO) 1:51,46 +2,41 55,43 56,03 17. Kristin Lysdahl (NOR) 1:51,54 +2,49 55,84 55,70 18. Leona Popovic (CRO) 1:51,56 +2,51 55,72 55,84 Kristina Riis-Johannessen (NOR) 1:51,56 +2,51 55,97 55,59 20. Bernadette Schild (AUT) 1:51,70 +2,65 56,14 55,56 21. Lena Dürr (GER) 1:51,77 +2,72 56,13 55,64 22. Katharina Gallhuber (AUT) 1:51,87 +2,82 55,71 56,16 23. Paula Moltzan (USA) 1:52,00 +2,95 56,07 55,93 24. Federica Brignone (ITA) 1:52,10 +3,05 55,89 56,21 25. Lila Lapanja (USA) 1:52,13 +3,08 55,86 56,27 26. Charlotte Guest (GBR) 1:52,31 +3,26 55,95 56,36 27. Rosa Pohjolainen (FIN) 1:52,64 +3,59 55,35 57,29 28. Ali Nullmeyer (CAN) 1:53,48 +4,43 55,82 57,66

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Meta Hrovat (SLO), Roni Remme (CAN), Melanie Meillard (SUI)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Marta Bassino (ITA), Maria Therese Tviberg (NOR)