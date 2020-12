Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Slalom Damen Semmering 3 - 2. Durchgang

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Damen am Dienstag in Semmering - Die Schnellsten im 2. Durchgang:

1. Katharina Liensberger (AUT) 50,75 Sek. 2. Michelle Gisin (SUI) 50,94 +0,19 3. Maria Therese Tviberg (NOR) 50,99 +0,24 4. Marta Rossetti (ITA) 51,36 +0,61 5. Asa Ando (JPN) 51,39 +0,64 6. Petra Vlhova (SVK) 51,43 +0,68 7. Nina O'Brien (USA) 51,45 +0,70 8. Kristin Lysdahl (NOR) 51,51 +0,76 9. Mikaela Shiffrin (USA) 51,53 +0,78 10. Kristina Riis-Johannessen (NOR) 51,61 +0,86 11. Wendy Holdener (SUI) 51,70 +0,95 12. Katharina Huber (AUT) 51,75 +1,00 13. Sara Hector (SWE) 51,94 +1,19 14. Katharina Truppe (AUT) 51,99 +1,24 15. Melanie Meillard (SUI) 52,05 +1,30 weiter: 21. Chiara Mair (AUT) 52,57 +1,82 26. Katharina Gallhuber (AUT) 54,04 +3,29

Ausgeschieden im 2. Durchgang u.a.: Franziska Gritsch (AUT)