Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Slalom Damen Zagreb 3 - 2. Durchgang

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Damen am Sonntag in Zagreb - 2. Durchgang:

1. Nastasia Noens (FRA) 1:00,04 Min. 2. Erin Mielzynski (CAN) 1:00,36 +0,32 3. Paula Moltzan (USA) 1:00,40 +0,36 4. Katharina Liensberger (AUT) 1:00,54 +0,50 5. Kristin Lysdahl (NOR) 1:00,60 +0,56 6. Martina Dubovska (CZE) 1:00,62 +0,58 7. Michelle Gisin (SUI) 1:00,65 +0,61 8. Mikaela Shiffrin (USA) 1:00,66 +0,62 9. Katie Hensien (USA) 1:00,72 +0,68 10. Wendy Holdener (SUI) 1:00,80 +0,76 11. Petra Vlhova (SVK) 1:00,81 +0,77 12. Jessica Hilzinger (GER) 1:00,93 +0,89 13. Martina Peterlini (ITA) 1:00,99 +0,95 14. Kristina Riis-Johannessen (NOR) 1:01,05 +1,01 15. Josephine Forni (FRA) 1:01,07 +1,03 weiter: 20. Katharina Gallhuber (AUT) 1:01,65 +1,61 22. Chiara Mair (AUT) 1:01,73 +1,69

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Franziska Gritsch, Katharina Huber (beide AUT), Nina O'Brien (USA), Maria Therese Tviberg (NOR), Sara Hector (SWE)