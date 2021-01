Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Slalom Herren Schladming 2 - Endstand

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren am Dienstag in Schladming - Endstand:

1. Marco Schwarz (AUT) 1:44,04 Min. 51,38 52,66 2. Clement Noel (FRA) 1:44,72 +0,68 51,28 53,44 3. Alexis Pinturault (FRA) 1:44,86 +0,82 52,22 52,64 4. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:45,13 +1,09 50,88 54,25 5. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:45,14 +1,10 51,19 53,95 6. Albert Popow (BUL) 1:45,58 +1,54 52,00 53,58 7. Alexander Choroschilow (RUS) 1:45,61 +1,57 52,11 53,50 8. Manfred Mölgg (ITA) 1:45,62 +1,58 51,48 54,14 9. Loic Meillard (SUI) 1:45,71 +1,67 52,56 53,15 10. Adrian Pertl (AUT) 1:45,82 +1,78 52,38 53,44 11. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:46,22 +2,18 53,09 53,13 12. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:46,24 +2,20 51,99 54,25 13. Timon Haugan (NOR) 1:46,55 +2,51 52,61 53,94 14. Stefano Gross (ITA) 1:46,58 +2,54 52,74 53,84 15. David Ryding (GBR) 1:46,89 +2,85 52,86 54,03 16. Armand Marchant (BEL) 1:46,99 +2,95 52,97 54,02 17. Marc Rochat (SUI) 1:47,03 +2,99 52,44 54,59 18. Johannes Strolz (AUT) 1:47,24 +3,20 53,09 54,15 19. Noel von Grünigen (SUI) 1:47,26 +3,22 53,28 53,98 20. Tanguy Nef (SUI) 1:47,37 +3,33 52,77 54,60 21. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:47,85 +3,81 53,03 54,82 22. Erik Read (CAN) 1:47,88 +3,84 53,31 54,57 23. Stefan Hadalin (SLO) 1:48,52 +4,48 52,45 56,07 24. Alex Leever (USA) 1:48,61 +4,57 53,13 55,48 25. Jett Seymour (USA) 2:04,84 +20,80 53,41 1:11,43

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Marc Digruber (AUT), Christian Hirschbühl (AUT), Kristoffer Jakobsen (SWE), Federico Liberatore (ITA), Sandro Simonet (SUI), Daniel Yule (SUI), Anton Tremmel (GER), Giuliano Razzoli (ITA), Matej Vidovic (CRO), Simon Maurberger (ITA), Jonathan Nordbotten (NOR)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Michael Matt (AUT), Manuel Feller (AUT), Linus Straßer (GER), Benjamin Ritchie (USA), Filip Zubcic (CRO)