Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Slalom Herren Zagreb 1 - 1. Durchgang

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren am Mittwoch in Zagreb - 1. Durchgang:

1. Clement Noel (FRA) 59,45 Sek. 2. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 59,81 +0,36 3. Manuel Feller (AUT) 59,96 +0,51 4. Marco Schwarz (AUT) 1:00,23 +0,78 5. Stefan Hadalin (SLO) 1:00,30 +0,85 6. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:00,34 +0,89 7. Alexis Pinturault (FRA) 1:00,37 +0,92 8. Linus Straßer (GER) 1:00,41 +0,96 9. Fabio Gstrein (AUT) 1:00,44 +0,99 10. Filip Zubcic (CRO) 1:00,45 +1,00 11. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:00,48 +1,03 12. Daniel Yule (SUI) 1:00,58 +1,13 13. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:00,64 +1,19 14. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:00,80 +1,35 15. Atle Lie McGrath (NOR) 1:00,89 +1,44 weiter: 26. Michael Matt (AUT) 1:01,69 +2,24 29. Marc Digruber (AUT) 1:01,90 +2,45 Nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 31. Johannes Strolz (AUT) 1:01,97 +2,52

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Christian Hirschbühl, Adrian Pertl (beide AUT), Simon Maurberger, Alex Vinatzer (beide ITA), Loic Meillard (SUI), Lucas Braathen (NOR)