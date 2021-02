Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Super-G Herren Garmisch

Ergebnisse des Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Herren am Samstag in Garmisch-Partenkirchen:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:12,68 2. Matthias Mayer (AUT) 1:12,85 +0,17 3. Marco Odermatt (SUI) 1:13,17 +0,49 4. Nils Allegre (FRA) 1:13,25 +0,57 5. Christof Innerhofer (ITA) 1:13,36 +0,68 6. Max Franz (AUT) 1:13,38 +0,70 7. Loic Meillard (SUI) 1:13,42 +0,74 8. Dominik Paris (ITA) 1:13,44 +0,76 9. Beat Feuz (SUI) 1:13,45 +0,77 10. Romed Baumann (GER) 1:13,46 +0,78 . Gino Caviezel (SUI) 1:13,46 +0,78 12. Travis Ganong (USA) 1:13,54 +0,86 13. Kjetil Jansrud (NOR) 1:13,62 +0,94 . Andreas Sander (GER) 1:13,62 +0,94 15. Felix Monsen (SWE) 1:13,75 +1,07 . Daniel Danklmaier (AUT) 1:13,75 +1,07 17. Hannes Reichelt (AUT) 1:13,78 +1,10 18. Simon Jocher (GER) 1:13,82 +1,14 19. James Crawford (CAN) 1:13,87 +1,19 20. Stefan Babinsky (AUT) 1:13,96 +1,28 21. Brodie Seger (CAN) 1:14,11 +1,43 22. Christian Walder (AUT) 1:14,13 +1,45 23. Blaise Giezendanner (FRA) 1:14,18 +1,50 24. Johan Clarey (FRA) 1:14,21 +1,53 25. Miha Hrobat (SLO) 1:14,32 +1,64 26. Matteo Marsaglia (ITA) 1:14,33 +1,65 27. Ralph Weber (SUI) 1:14,36 +1,68 28. Bostjan Kline (SLO) 1:14,39 +1,71 . Stefan Rogentin (SUI) 1:14,39 +1,71 30. Emanuele Buzzi (ITA) 1:14,48 +1,80 weiter: 35. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:14,84 +2,16