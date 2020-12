Der Oberösterreicher Maximilian Lahnsteiner hat am Montag in Santa Caterina in einer alpinen Herren-Abfahrt mit 0,2 Sekunden Vorsprung seinen ersten Sieg im Ski-Europacup gefeiert. Seine Landsleute Clemens Nocker (+0,56) und Manuel Traninger (+0,60) wurden Siebenter bzw. Zehnter. Für Dienstagvormittag ist im italienischen Ski-Ort eine weitere Abfahrt angesetzt.